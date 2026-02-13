« Une adolescence annexée » Projection-échange, Archives départementales des Vosges, Épinal
Documentaire de Nadège Buhler
Proposé en lien avec l’exposition « Maman, je ne veux pas la guerre !
En lien avec Image’Est, dans le cadre du dispositif Focus Film Grand Est.
En septembre 1940, Marguerite, Madeline et Paulette entrent à la « Gotfried von Strassburg Oberschule », lycée Notre Dame des Mineurs de Strasbourg rebaptisé ainsi par les Allemands qui viennent tout juste d’annexer l’Alsace.
De 13 à 17 ans, elles vivent ensemble leur adolescence sous le régime nazi imposé à l’Alsace.
À travers leurs témoignages, leurs anecdotes et leurs expériences individuelles, elles nous racontent la Grande Histoire qui se rejoue de manière concrète et vivante.
Les images d’archives personnelles et des documents inédits, issus de fonds publics régionaux, incarnent leur propos. Et l’éclairage de l’historien, Jean-Laurent Vonau, donne à leurs histoires singulières une dimension plus globale : c’est tout le passé d’une région qui resurgit.
La projection sera suivie d’un échange avec Nadège Buhler, réalisatrice.
Durée du documentaire : 52 min
Gratuit – Sur inscription
Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/
