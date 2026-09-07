Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux, Place des consuls, Bretenoux

Informations pratiques

Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux Dimanche 20 septembre, 11h00 Place des consuls Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Les bastides, ces villes nouvelles créées à partir du XIIIᵉ siècle afin d’organiser le territoire, adoptèrent le plus souvent un plan orthogonal structuré autour d’une place commerçante centrale. Bretenoux a conservé de manière remarquable ce plan régulier ainsi que son parcellaire d’origine.

Place des consuls Place des consuls 46130 Bretenoux Bretenoux 46130 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.33.81.36 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@cauvaldor.fr »}]

Suivez Michel Souilhé, urbaniste dans la découverte de la bastide de Bretenoux. urbaniste bastide

©pah