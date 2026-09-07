Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux, Place des consuls, Bretenoux
dimanche 20 septembre 2026 · Place des consuls · Bretenoux
Informations pratiques
Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux Dimanche 20 septembre, 11h00 Place des consuls Lot
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Les bastides, ces villes nouvelles créées à partir du XIIIᵉ siècle afin d’organiser le territoire, adoptèrent le plus souvent un plan orthogonal structuré autour d’une place commerçante centrale. Bretenoux a conservé de manière remarquable ce plan régulier ainsi que son parcellaire d’origine.
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Suivez Michel Souilhé, urbaniste dans la découverte de la bastide de Bretenoux. urbaniste bastide
©pah
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