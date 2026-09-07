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Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux, Place des consuls, Bretenoux

dimanche 20 septembre 2026 · Place des consuls · Bretenoux

Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux, Place des consuls, Bretenoux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place des consuls
Adresse
Place des consuls 46130 Bretenoux
Ville
46130 Bretenoux
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux Dimanche 20 septembre, 11h00 Place des consuls Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Les bastides, ces villes nouvelles créées à partir du XIIIᵉ siècle afin d’organiser le territoire, adoptèrent le plus souvent un plan orthogonal structuré autour d’une place commerçante centrale. Bretenoux a conservé de manière remarquable ce plan régulier ainsi que son parcellaire d’origine.

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Suivez Michel Souilhé, urbaniste dans la découverte de la bastide de Bretenoux. urbaniste bastide

©pah

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