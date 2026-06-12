Festival Ferrandou Musique MZ Duo Bretenoux
Festival Ferrandou Musique MZ Duo Bretenoux mercredi 16 septembre 2026.
Bretenoux
Festival Ferrandou Musique MZ Duo
Eglise sainte Catherine Bretenoux Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le Mikeleiz-Zucchi Duo est un ensemble établi à Londres composé du saxophoniste canadien David Zucchi et de l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade
Le Mikeleiz-Zucchi Duo est un ensemble établi à Londres composé du saxophoniste canadien David Zucchi et de l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade. Ces deux virtuoses, canadien et espagnol, proposent un programme allant d’œuvres traditionnelles revisitées au répertoire moderne et à l’improvisation. Le jeu, la complicité et la complémentarité des instruments avaient enthousiasmé le public
.
Eglise sainte Catherine Bretenoux 46130 Lot Occitanie music@ferrandou.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mikeleiz-Zucchi Duo is a London-based ensemble consisting of Canadian saxophonist David Zucchi and Spanish accordionist Iñigo Mikeleiz-Berrade
L’événement Festival Ferrandou Musique MZ Duo Bretenoux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Bretenoux (Lot)
- Festival Ferrandou Musique le Quatuor Karelia Bretenoux 30 juin 2026
- Atelier souffleur de verre Bretenoux 1 juillet 2026
- Festival Ferrandou Musique Five by 5 trumpets, quintette à cuivres Bretenoux 28 juillet 2026
- 13ème Trail Vallées Cère et Dordogne Bretenoux 6 septembre 2026