Bretenoux

Festival Ferrandou Musique MZ Duo

Eglise sainte Catherine Bretenoux Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Le Mikeleiz-Zucchi Duo est un ensemble établi à Londres composé du saxophoniste canadien David Zucchi et de l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade

Le Mikeleiz-Zucchi Duo est un ensemble établi à Londres composé du saxophoniste canadien David Zucchi et de l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade. Ces deux virtuoses, canadien et espagnol, proposent un programme allant d’œuvres traditionnelles revisitées au répertoire moderne et à l’improvisation. Le jeu, la complicité et la complémentarité des instruments avaient enthousiasmé le public

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Eglise sainte Catherine Bretenoux 46130 Lot Occitanie music@ferrandou.org

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English :

The Mikeleiz-Zucchi Duo is a London-based ensemble consisting of Canadian saxophonist David Zucchi and Spanish accordionist Iñigo Mikeleiz-Berrade

L’événement Festival Ferrandou Musique MZ Duo Bretenoux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne