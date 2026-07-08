Brocante Vide-Grenier de Bretenoux Place des Consuls Bretenoux
dimanche 2 août 2026 · Place des Consuls · Bretenoux
Informations pratiques
Bretenoux
Brocante Vide-Grenier de Bretenoux
Place des Consuls Place de la Mairie Bretenoux Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Brocante dans La Bastide organisée par le Comité des Fêtes et bourse d'échange auto-moto sur l'île de la Bourgnatelle organisé l'association Guidons et Calandres
Brocante dans La Bastide organisée par le Comité des Fêtes et bourse d'échange auto-moto sur l'île de la Bourgnatelle organisé l'association Guidons et Calandres
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Place des Consuls Place de la Mairie Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 81 82 55 73
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English :
Flea market in La Bastide organized by the Festival Committee and a car and motorcycle swap meet on theBourgnatelle, organized by the Guidons et Calandres association
L’événement Brocante Vide-Grenier de Bretenoux Bretenoux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée de la Dordogne
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