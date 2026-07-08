Brocante Vide-Grenier de Bretenoux Place des Consuls Bretenoux

Informations pratiques

Bretenoux

Brocante Vide-Grenier de Bretenoux

Place des Consuls Place de la Mairie Bretenoux Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:30:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Brocante dans La Bastide organisée par le Comité des Fêtes et bourse d'échange auto-moto sur l'île de la Bourgnatelle organisé l'association Guidons et Calandres

Brocante dans La Bastide organisée par le Comité des Fêtes et bourse d'échange auto-moto sur l'île de la Bourgnatelle organisé l'association Guidons et Calandres

.

Place des Consuls Place de la Mairie Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 81 82 55 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market in La Bastide organized by the Festival Committee and a car and motorcycle swap meet on theBourgnatelle, organized by the Guidons et Calandres association

L’événement Brocante Vide-Grenier de Bretenoux Bretenoux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée de la Dordogne