Une déambulation singulière au cœur du cimetière Rue du Mont Christ Montbéliard
samedi 31 octobre 2026 · Rue du Mont Christ · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Une déambulation singulière au cœur du cimetière
Rue du Mont Christ Au Cimetière de Montbéliard (entrée Nord) Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
À deux, casque sur les oreilles, laissez-vous guider à travers le cimetière pour une déambulation aussi sensible qu’inattendue.
Avec délicatesse, humour et curiosité, David Rolland invite à porter un regard nouveau sur ce lieu de mémoire et à s’interroger sur notre rapport à la mort, aux rites funéraires et au souvenir des disparues.
Une expérience immersive et originale, entre écoute, découverte et réflexion. .
Rue du Mont Christ Au Cimetière de Montbéliard (entrée Nord) Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Une déambulation singulière au cœur du cimetière
L’événement Une déambulation singulière au cœur du cimetière Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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