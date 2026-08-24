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AGENDA · Montbéliard

Une déambulation singulière au cœur du cimetière Rue du Mont Christ Montbéliard

samedi 31 octobre 2026 · Rue du Mont Christ · Montbéliard

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Rue du Mont Christ
Adresse
Au Cimetière de Montbéliard (entrée Nord)
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Une déambulation singulière au cœur du cimetière

Rue du Mont Christ Au Cimetière de Montbéliard (entrée Nord) Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

À deux, casque sur les oreilles, laissez-vous guider à travers le cimetière pour une déambulation aussi sensible qu’inattendue.

Avec délicatesse, humour et curiosité, David Rolland invite à porter un regard nouveau sur ce lieu de mémoire et à s’interroger sur notre rapport à la mort, aux rites funéraires et au souvenir des disparues.

Une expérience immersive et originale, entre écoute, découverte et réflexion.   .

Rue du Mont Christ Au Cimetière de Montbéliard (entrée Nord) Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00  billetterie@mascene.eu

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English : Une déambulation singulière au cœur du cimetière

L’événement Une déambulation singulière au cœur du cimetière Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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