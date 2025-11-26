UNE FAMILLE PRESQUE PARFAITE LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

UNE FAMILLE PRESQUE PARFAITE

UNE FAMILLE PRESQUE PARFAITE LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan jeudi 23 avril 2026.

UNE FAMILLE PRESQUE PARFAITE

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-04-23

Par La Comédie des K’talents
  .

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 

English :

By La Comédie des K’talents

L’événement UNE FAMILLE PRESQUE PARFAITE Perpignan a été mis à jour le 2025-11-26 par PERPIGNAN TOURISME