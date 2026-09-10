UNE FAMILLE PYRÉNÉENNE THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

UNE FAMILLE PYRÉNÉENNE

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-06 21:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Après Polyester et DUET, la compagnie TORO TORO se lance dans un nouveau projet inspiré des pastorales, ces spectacles amateurs donnés dans les Pyrénées deux fois dans l’été et qui mélangent théâtre, chants et danses traditionnelles.

C’est une pièce sur la famille que l’on a et celle que l’on choisit d’avoir.

Nans Laborde-Jourdàa a grandi en plein Béarn, là où on ne se raconte pas vraiment. Dans ses souvenirs, les traditions de sa jeunesse se mêlent au désir de liberté qu’il projette vers l’Espagne, à deux pas de chez lui. Un imaginaire qui trouve écho dans la flamboyance du cinéma d’Almodovar, dont l’artiste nourrit sa propre écriture. Entre théâtre, chant, danse et performance, la pièce suit les derniers jours d’une famille dans un appartement d’une petite ville pyrénéenne une mère de famille, femme de ménage qui a passé sa vie à s’oublier, ses deux enfants tout juste majeurs, la grand-mère et la voisine de palier, libre de vivre sa vie comme elle l’entend. Jouée par des interprètes de tous horizons, Une famille pyrénéenne dresse tendrement le portrait de celles et ceux dont l’existence reste souvent invisible aux yeux du monde. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Following *Polyester* and *DUET*, the TORO TORO company is embarking on a new project inspired by *pastorales*—amateur performances held twice a year in the Pyreneestwice each summer, which blend theater with traditional songs and dances.

L’événement UNE FAMILLE PYRÉNÉENNE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE