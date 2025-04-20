Une femme est un artichaut Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Une femme est un artichaut

Du vendredi 9 au samedi 10 octobre 2026 de 20h30 à 21h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-10 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Seul.e en scène expressionniste

Une danseuse prépare son entrée sur scène, mais au lieu de danser, elle se met à parler.

Seul.e en scène expressionniste

Récit tragicomique (presque) autobiographique

Mise en scène et dramaturgie : Patrick Rabier

Ecriture et interprétation : Ofra Hoffman



Bande de son et musique originale : Amos Hoffman, Ofra Hoffman



Costume Catherine Oliviera

Création lumière Patrick Rabier

Régisseur : Olivier Schwab



Une danseuse prépare son entrée sur scène, mais au lieu de danser, elle se met à

parler. À travers une pseudo-autobiographie, la pièce parcourt différentes situations

de la vie d’une femme, représentée par plusieurs personnages, chacun plus

absurde que l’autre.



Cependant, ce ne sont pas les anecdotes de ce parcours qui

sont au cœur du spectacle, mais les questions qu’elle font surgir sur l’identité,

l’hypocrisie et l’exclusion au sein de nos sociétés. Celles-ci sont abordées avec

désinvolture, humour sans pitié, mais, aussi, tendresse.



(…) Elle rêve de paix, d’amour, de Johnny Depp… Merveilleuse danseuse, grande

comédienne, elle tente de nous faire croire à une certaine humilité. Mais derrière

son humour noir et sa critique de l’égocentrisme contemporain, on devine une foi

sincère celle qu’autre chose est possible. Elle veut croire. En un monde moins

centré sur soi. En une ouverture. Une beauté. Une tendresse partagée. C’est là,

sans doute, sa plus grande fierté. Et aussi, un peu, son orgueil.



David Rofé Sarfati, L’Autre Scène

(Représentation au théâtre de La petite Croisées des Chemins, Paris, Avril 2025)

https://lautrescene.org/2025/04/20/la-femme-est-un-artichaut/



Durée 1h .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

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English :

Alone on Stage: An Expressionist Piece

A dancer prepares to enter the stage, but instead of dancing, she begins to speak.

L’événement Une femme est un artichaut Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille