Une heure avec Così fan tutte, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Une heure avec Così fan tutte Vendredi 30 avril 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T21:15:00+02:00

Fin : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T21:15:00+02:00

Famille l Choeur à partir de 10 ans

Pour comprendre les intrigues croisées, les coups de théâtre rocambolesques et les jeux de dupes de Così fan tutte, un comédien n’est pas de trop ! Grâce à ses éclairages précieux et son humour facétieux, l’histoire se révèle en à peine une heure, pour petits et grands. La musique de Mozart résonne comme une évidence dans les voix mêlées des solistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte (extraits)

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700426-une-heure-avec-cosi-fan-tutte »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-voix-une-heure-avec-cosi-fan-tutte-88251 »}]

Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Famille