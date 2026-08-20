Une heure avec Johannes Brahms, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Une heure avec Johannes Brahms Dimanche 25 avril 2027, 18h00 Autre lieu

CHF 10.- CHF 15.- CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-25T18:00:00+02:00 – 2027-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2027-04-25T18:00:00+02:00 – 2027-04-25T19:00:00+02:00

Quand on pense aux grands compositeurs, on cite souvent Mozart ou Beethoven, mais il y a aussi Johannes Brahms, un homme discret, à la musique profonde et pleine d’émotion.

Ce concert propose de découvrir cet univers en parcourant la vie du compositeur. Il met en lumière le lien de Brahms avec la voix, la poésie et les chants traditionnels allemands. Dans ce programme, les voix sont remplacées par des cuivres. Habituellement utilisés avec profondeur par Brahms, ils prennent ici la place du chœur avec douceur et solennité.

Programme : Ballades op.10, Rhapsodies op.79 & Quatuors vocaux op.64, 92 & 112

Quintette de cuivres Alliance : 2 trompettes, trombone, cor et tuba

Piano : Christophe Sturzenegger

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/ensemble-variante-la-musique-racontee-WKWDHN7QSU »}]

Concert présenté tout public, autour de quelques pièces de Johannes Brahms pour piano et quintette de cuivres.

Patricia Armada