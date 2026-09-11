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Une heure de tranquilité Salle Robert de Lacaze Billère

mercredi 23 septembre 2026 · Salle Robert de Lacaze · Billère

Une heure de tranquilité Salle Robert de Lacaze Billère

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Robert de Lacaze
Adresse
Place de la Mairie
Ville
64140 Billère
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Billère

Une heure de tranquilité

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Pièce de Florian Zeller.

Michel rêve d’écouter en paix un disque introuvable toutes les circonstances, famille, voisinage, amis s’acharnent à l’en empêcher.
Pièce moderne sur l’ego, la vie familiale et la quête d’un bref silence.

Présentation de la saison avant la pièce (durée 30 minutes environ).   .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04 

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English : Une heure de tranquilité

L’événement Une heure de tranquilité Billère a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Pau

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