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Une heure de tranquilité Salle Robert de Lacaze Billère

vendredi 9 octobre 2026 · Salle Robert de Lacaze · Billère

Une heure de tranquilité Salle Robert de Lacaze Billère

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Robert de Lacaze
Adresse
Place de la Mairie
Ville
64140 Billère
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Billère

Une heure de tranquilité

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Pièce de Florian Zeller.

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il projette d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble en avoir décidé autrement ! Sa femme voudrait lui parler, son fils débarque à l’improviste, son voisin frappe à la porte… Même sa maîtresse voudrait faire le point avec lui… Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix.   .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04 

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English : Une heure de tranquilité

L’événement Une heure de tranquilité Billère a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau

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