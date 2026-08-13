Une heure de tranquilité Salle Robert de Lacaze Billère
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Robert de Lacaze · Billère
Informations pratiques
Billère
Une heure de tranquilité
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Pièce de Florian Zeller.
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il projette d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble en avoir décidé autrement ! Sa femme voudrait lui parler, son fils débarque à l’improviste, son voisin frappe à la porte… Même sa maîtresse voudrait faire le point avec lui… Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix. .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une heure de tranquilité
L’événement Une heure de tranquilité Billère a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
À voir aussi à Billère (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Bio La Halle de Billère Billère 19 août 2026
- Marché Haut de Billère Billère 22 août 2026
- Marché Bio La Halle de Billère Billère 26 août 2026
- Le Pau Golf Club RDV à l’accueil du Pau Golf Club Billère 26 août 2026
- Coupe de France Handball: Pau Billère Handball Vs Aix en Provence Billère 26 août 2026