Une Histoire à Conter Bibliothèque Thilouze
Une Histoire à Conter Bibliothèque Thilouze mercredi 27 mai 2026.
Thilouze
Une Histoire à Conter Bibliothèque
2 Rue des Lavandières Thilouze Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Une Histoire à Conter Bibliothèque
Une heure du conte ouverte à tous les enfants !
La bibliothèque de Thilouze propose aux enfants un temps pour écouter des histoires et découvrir le plaisir des livres et de la lecture.
Le mercredi 27 mai 2026 à 10h00
A partir de 4 ans, gratuit
Une Histoire à Conter Bibliothèque
Une heure du conte ouverte à tous les enfants !
La bibliothèque de Thilouze propose aux enfants un temps pour écouter des histoires et découvrir le plaisir des livres et de la lecture.
Le mercredi 27 mai 2026 à 10h00
A partir de 4 ans, gratuit .
2 Rue des Lavandières Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 89 94
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English :
Une Histoire à Conter Library
The Thilouze library offers children a chance to listen to stories and discover the pleasure of books and reading.
The next appointment is set for
Wednesday, October 15, 2025 at 10 a.m. (duration 30 minutes)
Free admission
L’événement Une Histoire à Conter Bibliothèque Thilouze a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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