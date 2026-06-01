Une histoire de Bretagne de la Préhistoire à la Révolution, Musée de Bretagne, Rennes

Une histoire de Bretagne de la Préhistoire à la Révolution 28 juin – 27 août Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00 – 2026-08-27T15:30:00+02:00

Pour le découvrir, laissez-vous embarquer dans la riche histoire de la Bretagne, de la Préhistoire à la Révolution.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

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