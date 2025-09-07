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Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne Rennes

Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne Rennes

Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne Rennes dimanche 7 septembre 2025.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 7 septembre 2025

Fin : dimanche 30 août 2026

Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne Rennes 7 septembre 2025 – 30 août 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Pourquoi les autoroutes sont-elles gratuites en Bretagne ? D’où viennent les menhirs ? Comment vivait-on au 19e siècle en Bretagne ?

Pour le découvrir, laissez-vous embarquer dans l’histoire de Bretagne de la Préhistoire à nos jours, à travers les collections du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-07T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T17:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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