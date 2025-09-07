Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne Rennes
Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne Rennes dimanche 7 septembre 2025.
Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne Rennes 7 septembre 2025 – 30 août 2026 Ille-et-Vilaine
gratuit
Pourquoi les autoroutes sont-elles gratuites en Bretagne ? D’où viennent les menhirs ? Comment vivait-on au 19e siècle en Bretagne ?
Pour le découvrir, laissez-vous embarquer dans l’histoire de Bretagne de la Préhistoire à nos jours, à travers les collections du musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-07T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T17:00:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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