Pont-Croix

Une journée avec Delphine Roux, autrice pour la jeunesse

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

10h30 -12h Atelier “L’amie en bois d’érable” animé par Delphine Roux

A partir de 8 ans, sur inscription, 10 places

En partant de l’album jeunesse L’Amie en bois d’érable, l’autrice Delphine Roux propose de découvrir des kokeshis poupées japonaises anciennes pour imaginer la vie de l’une d’elles sous forme de petit portrait. Une écriture guidée, tout en douceur.

12h 13h30 Pique nique autour du monde & makis party

Chaque participant.e apporte un petit casse croûte (spécialités d’autres pays bienvenues !) et en bonus, on roule ensemble des makis !

14h 15h Visite ludique de l’exposition “8 milliards de visages à la médiathèque Jeanne Nabert, animée par Julia d’Artemare une heure pour découvrir ensemble les jeux qui traversent l’installation.

15h 16h30 Atelier Mon petit restaurant de rêve ! animé par Delphine Roux

A partir de 8 ans, sur inscription, 10 places

Comme Tomio le gourmet, dans l’album Le Tablier de Tomio, viens nous ouvrir l’appétit en nous décrivant un restaurant dont tu serais la ou le chef !

Journée organisée dans le cadre de l’exposition 8 milliards de visages de Rhizomes. .

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Une journée avec Delphine Roux, autrice pour la jeunesse Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz