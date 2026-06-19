Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle Rouen mardi 23 juin 2026.

Rouen

Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle

Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-23 11:00:00

fin : 2027-12-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Le Moyen Âge en haute fidélité remontez le temps jusqu’en 1210 et pénétrez dans une forteresse médiévale entièrement reconstituée, pensée pour être explorée librement, touchée et habitée. Ici, le Moyen-Âge ne se contemple pas. Il se vit.

Du mardi au dimanche, le Donjon de Rouen vous ouvre ses portes pour une visite en autonomie. Venez parcourir le château à votre rythme, selon votre âge, votre curiosité et votre envie d’exploration.

Au fil des espaces, vous déambulez, observez, ouvrez, manipulez. Attardez-vous sur les objets, les matières et les scènes reconstituées. Mettez-vous en scène, prenez la pose et photographiez-vous librement dans ce décor d’exception.

Composez votre propre parcours, entre curiosité, jeu, observation et découverte historique?! .

Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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L’événement Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle Rouen a été mis à jour le 2026-06-12 par Seine-Maritime Attractivité