Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle Rouen
Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle Rouen mardi 23 juin 2026.
Rouen
Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle
Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-23 11:00:00
fin : 2027-12-31 19:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Le Moyen Âge en haute fidélité remontez le temps jusqu’en 1210 et pénétrez dans une forteresse médiévale entièrement reconstituée, pensée pour être explorée librement, touchée et habitée. Ici, le Moyen-Âge ne se contemple pas. Il se vit.
Du mardi au dimanche, le Donjon de Rouen vous ouvre ses portes pour une visite en autonomie. Venez parcourir le château à votre rythme, selon votre âge, votre curiosité et votre envie d’exploration.
Au fil des espaces, vous déambulez, observez, ouvrez, manipulez. Attardez-vous sur les objets, les matières et les scènes reconstituées. Mettez-vous en scène, prenez la pose et photographiez-vous librement dans ce décor d’exception.
Composez votre propre parcours, entre curiosité, jeu, observation et découverte historique?! .
Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle
L’événement Une nouvelle expérience au coeur du 13e siècle Rouen a été mis à jour le 2026-06-12 par Seine-Maritime Attractivité
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