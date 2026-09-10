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Une nouvelle œuvre dans les salles : Arria et Pœtus se donnant la mort de François-André Vincent, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 15 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Une nouvelle œuvre dans les salles : Arria et Pœtus se donnant la mort de François-André Vincent, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Une nouvelle œuvre dans les salles : Arria et Pœtus se donnant la mort de François-André Vincent Jeudi 15 octobre, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T12:30:00+02:00 – 2026-10-15T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T12:30:00+02:00 – 2026-10-15T13:30:00+02:00

Par Adeline Collange-Perugi, conservatrice responsable de la collection Art ancien au Musée d’arts de Nantes
Du héros antique à la légende napéolonienne, la peinture de la salle 8 illustre un moment de bascule dans l’histoire de l’art. Une nouvelle œuvre, déposée par le Musée national de la Renaissance d’Ecouen, en est un exemple parlant.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300 »}]
Un rendez-vous du midi au musée histoire de l’art

© Musée d’arts de Nantes

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