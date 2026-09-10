Une nouvelle œuvre dans les salles : Arria et Pœtus se donnant la mort de François-André Vincent, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Une nouvelle œuvre dans les salles : Arria et Pœtus se donnant la mort de François-André Vincent Jeudi 15 octobre, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T12:30:00+02:00 – 2026-10-15T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T12:30:00+02:00 – 2026-10-15T13:30:00+02:00
Par Adeline Collange-Perugi, conservatrice responsable de la collection Art ancien au Musée d’arts de Nantes
Du héros antique à la légende napéolonienne, la peinture de la salle 8 illustre un moment de bascule dans l’histoire de l’art. Une nouvelle œuvre, déposée par le Musée national de la Renaissance d’Ecouen, en est un exemple parlant.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300 »}]
Un rendez-vous du midi au musée histoire de l’art
© Musée d’arts de Nantes
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