Une nouvelle page à écrire la Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

Une nouvelle page à écrire

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-16 17:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Ateliers d’écriture pour personnes endeuillées et édition d’un livre commun. .

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 16 11 16 coordination.revertouthaut@gmail.com

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English : Une nouvelle page à écrire

L’événement Une nouvelle page à écrire Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)