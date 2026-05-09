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Une nouvelle page à écrire la Pimenterie Saint-Point

Une nouvelle page à écrire la Pimenterie Saint-Point mardi 16 juin 2026.

Lieu : la Pimenterie

Adresse : 1789 Route du Lac

Ville : 71520 Saint-Point

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Point

Une nouvelle page à écrire

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:00:00
fin : 2026-06-16 17:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Ateliers d’écriture pour personnes endeuillées et édition d’un livre commun.   .

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 16 11 16  coordination.revertouthaut@gmail.com

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English : Une nouvelle page à écrire

L’événement Une nouvelle page à écrire Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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