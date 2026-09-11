Une nuit à Berlin – Cabaret la comédie musicale en concert, Tabou Théâtre, Nyon

Informations pratiques

Une nuit à Berlin – Cabaret la comédie musicale en concert 11 – 13 septembre Tabou Théâtre District de Nyon

Prix — Tarif Standard CHF 36, Tarif AVS/ AI / Etudiant / Chomâge CHF 25, Tarif Soutien CHF 55

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Portée par 9 comédien·nes, et 5 musicien·nes cette version moderne et immersive de Cabaret nous plonge dans le Berlin des années 1930, au cœur du mythique Kit Kat Club. Entre numéros flamboyants, humour mordant et chansons inoubliables, Sally Bowles, Cliff, Frau Schneider, Herr Schultz et le mystérieux Maître de cérémonie tentent de vivre, d’aimer et de poursuivre leurs rêves alors que l’ombre du nazisme s’étend sur l’Allemagne. Porté par les grands classiques de la comédie musicale, dont « Cabaret » « Maybe This Time » et « Money », ce concert théâtralisé met en lumière des destins profondément humains, réunis par un même désir: rester fidèles à eux-mêmes dans un monde qui bascule.

Une œuvre contemporaine aussi captivante que bouleversante, dont les échos résonnent encore aujourd’hui et qui tient le public en haleine jusqu’à son dénouement.

Tabou Théâtre Rue de la Colombière 19 Nyon 1260 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://taboutheatre.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/une-nuit-a-berlin-cabaret-la-comedie-musicale-en-concert/6c8a731d-1e64-43e5-809c-414e852b4867/events/394236 »}]

Cabaret renaît dans une version contemporaine et engagée, portée par une vision artistique féminine audacieuse et une forme de concert théâtral immersive.

©Nyon Région Tourisme