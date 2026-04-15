Une Nuit Blanche – Elina Kulikova, Saint-Gervais Genève, Genève

Une Nuit Blanche – Elina Kulikova 22 et 23 avril Saint-Gervais Genève

CHF 12.- le pass soirée Festival

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00

Une Nuit Blanche est le troisième volet de leur Trilogie de la guerre. Cette série de trois concerts-manifestes interroge, à travers la musique et l’écriture, les différentes facettes de la violence de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Inspiré de l’univers de la musique pop, Une Nuit Blanche est un spectacle sur la résistance et la répression politique, mais aussi la joie. Le spectacle s’appuie sur l’histoire personnelle de Dima Efremov, engagé dans l’aide aux prisonniers politiques russes, et fait résonner ces récits avec d’autres expériences de résistance. Par la musique, le rire et la danse, les artistes mettent en scène les réalités de la répression politique mais aussi les gestes de solidarité et de survie qui la traversent.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5 1201 Genève, Suisse Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://saintgervais.ch/spectacle/cdd-une-nuit-blanche/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

Les 22 et 23 avril à la Maison Saint-Gervais, dans le cadre du Festival C’est Déjà Demain.

Grégory Batardon