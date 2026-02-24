Une oeuvre, un invité, un café arracheuse de plants et les ressources naturelles liées au fleuve Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café arracheuse de plants et les ressources naturelles liées au fleuve

Par Emmanuelle Cressent, chargée de mission Politique culturelle et Ethnothèque

Sur les terres d’un ancien méandre de la Seine, le sol caillouteux et fertile de Hauville a fait naître un savoir-faire unique celui des pépiniéristes. Armés de leur arracheuse de plants, ils faisaient grandir puis arrachaient les jeunes arbres destinés à être greffés ou replantés.

Jusqu’aux années 1970, ces artisans du vivant ont façonné le paysage avant que les jardineries ne prennent le relais. Venez découvrir cet outil emblématique et plongez dans l’histoire d’un terroir façonné par la Seine et par l’Homme. .

