Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
mercredi 30 septembre 2026 · Place Philibert de Chalon · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Une œuvre, une histoire
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 15:00:00
Date(s) :
2026-09-30
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Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30
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English : Une œuvre, une histoire
L’événement Une œuvre, une histoire Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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