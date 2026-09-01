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Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

mercredi 30 septembre 2026 · Place Philibert de Chalon · Lons-le-Saunier

Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Philibert de Chalon
Adresse
Musée des Beaux-Arts
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Lons-le-Saunier

Une œuvre, une histoire

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 15:00:00

Date(s) :
2026-09-30

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Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 

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English : Une œuvre, une histoire

L’événement Une œuvre, une histoire Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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