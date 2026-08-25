Forum des Associations Parc des Bains Lons-le-Saunier
dimanche 6 septembre 2026 · Parc des Bains · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Forum des Associations
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez (re)découvrir plus de 150 associations engagées dans des domaines variés sports, social, environnemental, culturel, animation, économique…
– Entrée libre de 10h à 18h
– Démonstrations tout au long de la journée
– Espaces buvette & restauration
Nouveauté 2025 deux espaces de démonstrations en continu toute la journée, pour assister à des prestations sportives, artistiques et culturelles… et pourquoi pas, vous laisser tenter ! .
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum des Associations
L’événement Forum des Associations Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)
- Ceinture de prestige Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier 25 août 2026
- Excursion L’Ain patrimoine et énergie parking du cimetière Lons-le-Saunier 26 août 2026
- Stage de danse Espace Mouillères Lons-le-Saunier 26 août 2026
- Le Chahut dans le ciel Plateau de Montciel Lons-le-Saunier 28 août 2026
- Geek Collector Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier 30 août 2026