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Forum des Associations Parc des Bains Lons-le-Saunier

dimanche 6 septembre 2026 · Parc des Bains · Lons-le-Saunier

Forum des Associations Parc des Bains Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc des Bains
Adresse
Carrefour de la Libération
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif

Lons-le-Saunier

Forum des Associations

Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Venez (re)découvrir plus de 150 associations engagées dans des domaines variés sports, social, environnemental, culturel, animation, économique…

– Entrée libre de 10h à 18h
– Démonstrations tout au long de la journée
– Espaces buvette & restauration

Nouveauté 2025 deux espaces de démonstrations en continu toute la journée, pour assister à des prestations sportives, artistiques et culturelles… et pourquoi pas, vous laisser tenter !   .

Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 

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English : Forum des Associations

L’événement Forum des Associations Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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