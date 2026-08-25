Forum des Associations Parc des Bains Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Forum des Associations

Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez (re)découvrir plus de 150 associations engagées dans des domaines variés sports, social, environnemental, culturel, animation, économique…

– Entrée libre de 10h à 18h

– Démonstrations tout au long de la journée

– Espaces buvette & restauration

Nouveauté 2025 deux espaces de démonstrations en continu toute la journée, pour assister à des prestations sportives, artistiques et culturelles… et pourquoi pas, vous laisser tenter ! .

Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des Associations

L’événement Forum des Associations Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION