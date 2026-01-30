Geek Collector Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier
Geek Collector Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier dimanche 30 août 2026.
Lons-le-Saunier
Geek Collector
Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Jeux vidéo, cartes, figurines, jouets, mangas et un grand espace retrogaming en libre accès ! .
Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Geek Collector
L’événement Geek Collector Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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