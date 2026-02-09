Excursion L’Ain patrimoine et énergie parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion L’Ain patrimoine et énergie

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier

Tarif : 45€

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Départ : 2026-08-26 07:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Départ 7h00 parking du cimetière

Visite guidée du barrage centrale de Génissiat Plongez dans le monde des énergies renouvelables ! Comment l’eau est transformée en énergie 100% renouvelable ? Un ouvrage industriel fascinant !

Vous devez impérativement porter des chaussures plates de type baskets ou chaussures de randonnées UNIQUEMENT. Si cette condition n’est pas remplie, l’accès au site vous sera refusé. La visite se faisant intégralement à pied et étant d’une durée de deux heures, il est préférable de porter des vêtements confortables.

Pour participer à la visite, vous devez impérativement présenter une pièce d’identité en cours de validité (hors enfants mineurs). La billetterie étant nominative, l’identité des participants sera vérifiée avant chaque visite. En cas de non présentation de pièce d’identité, l’entrée vous sera refusée.

Déjeuner libre au centre-ville de Bellegarde sur Valserine

Visite guidée du château de Musinens Le château du XIIIème siècle était un poste fortifié qui percevait les péages routiers. Témoignage irremplaçable, il forme un ensemble solidement travaillé en maçonnerie de pierres appareillées.

Tarif 45€/pers

Attention 40 personnes max .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000
+33 3 84 24 65 01
christelle@lons-jura.fr

English : Excursion L’Ain patrimoine et énergie

