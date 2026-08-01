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Ceinture de prestige Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

mardi 25 août 2026 · Place Philibert-de-Chalon · Lons-le-Saunier

Ceinture de prestige Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Philibert-de-Chalon
Adresse
Musée des Beaux-Arts
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
4 Tarif enfant Tarif enfant

Lons-le-Saunier

Ceinture de prestige

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Réalise une copie d’une ceinture de l’âge du Fer avec poinçons et marteau.
Atelier dès 10 ans.   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30  resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Ceinture de prestige

L’événement Ceinture de prestige Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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