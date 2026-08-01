Ceinture de prestige Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Ceinture de prestige

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Réalise une copie d’une ceinture de l’âge du Fer avec poinçons et marteau.

Atelier dès 10 ans. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Ceinture de prestige

L’événement Ceinture de prestige Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)