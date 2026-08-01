Ceinture de prestige Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
mardi 25 août 2026 · Place Philibert-de-Chalon · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Ceinture de prestige
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 16:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Réalise une copie d’une ceinture de l’âge du Fer avec poinçons et marteau.
Atelier dès 10 ans. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Ceinture de prestige
L’événement Ceinture de prestige Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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