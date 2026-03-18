Le Chahut dans le ciel Plateau de Montciel Lons-le-Saunier
Le Chahut dans le ciel Plateau de Montciel Lons-le-Saunier vendredi 28 août 2026.
Le Chahut dans le ciel
Plateau de Montciel Chemin de Montciel Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Des concerts et spectacles KOLINGA, Circus Marcel, LGMX, Cie Bancale, Toma Sidibé, Old School Funky Family, Rafistol, Diego & Joanes … et autres surprises à venir …
Des Chahutages la boum d’anniversaire surprise(s) du Chahut, pêche aux canards géants, chamboule tout, morpion humain, auto tamponneuses, la nacelle romantique de la grande roue, le carrousel du chahut, la femme a barbe et l’homme canon , confection du gâteau d’anniversaire et barbe à papa, grand tournois de chaises musicales.
Accrochez vous, ce sera fou !
Programme complet en téléchargement. .
Plateau de Montciel Chemin de Montciel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté lescolorieurs@gmail.com
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English : Le Chahut dans le ciel
L’événement Le Chahut dans le ciel Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION