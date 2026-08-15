Stage de danse Espace Mouillères Lons-le-Saunier
mercredi 26 août 2026 · Espace Mouillères · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Stage de danse
Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-29 20:30:00
Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29
Ce stage propose plusieurs disciplines et s’adresse à différents publics, de 3 ans à l’âge adulte.
Lieu Espace Mouillères Lons-le-Saunier
Du 26 au 29 août 2026
Disciplines classique, jazz, street, atelier chorégraphique, girly cabaret, néo-classique multi-danses Family, Parents-Enfants…
Professeures Chloé Berthou et Noria Tomachevsky. .
Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté chloeberthoudanse@gmail.com
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English :
L’événement Stage de danse Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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