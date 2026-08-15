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AGENDA · Lons-le-Saunier

Stage de danse Espace Mouillères Lons-le-Saunier

mercredi 26 août 2026 · Espace Mouillères · Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Mouillères
Adresse
1 Rue des Mouillères
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Stage de danse

Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-29 20:30:00

Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

Ce stage propose plusieurs disciplines et s’adresse à différents publics, de 3 ans à l’âge adulte.
Lieu Espace Mouillères Lons-le-Saunier
Du 26 au 29 août 2026
Disciplines classique, jazz, street, atelier chorégraphique, girly cabaret, néo-classique multi-danses Family, Parents-Enfants…
Professeures Chloé Berthou et Noria Tomachevsky.   .

Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté   chloeberthoudanse@gmail.com

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English :

L’événement Stage de danse Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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