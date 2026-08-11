Jeux de Table Boost Points x2 Casino JOA Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Jeux de Table Boost Points x2

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-30

Cet été, faites grimper votre cagnotte Vos points CLUB JOA sont doublés* sur les Jeux de Table !

Avis à tous les amateurs de stratégie, de cartes et de tapis verts ! Durant les mois de juillet et août, votre fidélité est doublement récompensée au Casino JOA de Lons-le-Saunier grâce à notre opération exclusive Boost de Points .

Chaque jeudi et chaque dimanche, vos points CLUB sont multipliés par 2 !

Profitez d’un accélérateur de gains exceptionnel valable uniquement sur l’intégralité de notre espace Jeux de Table traditionnel (Blackjack, Roulette, Ultimate Poker).

Profitez du doublement de vos points dès l’ouverture des tapis, de 19h30 à 2h du matin (3h le vendredi, samedi et veille de jours fériés).

C’est l’occasion unique et idéale de cumuler rapidement des points pour vous offrir vos prochains repas au restaurant Le Loft, commander vos boissons préférées au bar ou profiter des nombreux autres privilèges de notre programme de fidélité.

Comment en profiter ?

L’offre est exclusivement réservée aux membres du CLUB JOA. Il vous suffit de jouer sur nos tables durant les jours de l’opération pour voir vos points doubler automatiquement.

Vous n’êtes pas encore membre ? Pas de panique ! Rejoignez notre communauté sans plus attendre l’inscription est totalement gratuite et se fait en quelques instants à l’accueil de votre casino.

Venez défier la chance et multipliez vos privilèges tout au long de l’été ! .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

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English : Jeux de Table Boost Points x2

L’événement Jeux de Table Boost Points x2 Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION