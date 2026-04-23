Sucé-sur-Erdre

UNE PAUSE POUR SE RESSOURCER

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-13

Une invitation à vivre pleinement l’instant présent au château de la Pervenchère

Une parenthèse enchantée !

Vous ressentez le besoin de vous poser ?

Alors soyez les bienvenu.e.s à cette retraite pour vous ressourcer.

Le château de la Pervenchère vous ouvre ses portes pour une retraite intimiste, dans un environnement calme et bucolique, propice à la détente.

Sylvie vous guidera à savourer le bonheur du moment présent.

Ce séjour est aussi une invitation à se déconnecter des médias, des réseaux sociaux, pour se rendre totalement présent à soi.

Séjour en pension complète. .

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 10 72 32 silvae.maisonneuve@gmail.com

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English :

An invitation to live the moment to the full at Château de la Pervenchère

L’événement UNE PAUSE POUR SE RESSOURCER Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays Erdre Canal Forêt