UNE PAUSE POUR SE RESSOURCER Sucé-sur-Erdre
UNE PAUSE POUR SE RESSOURCER Sucé-sur-Erdre samedi 13 juin 2026.
Sucé-sur-Erdre
UNE PAUSE POUR SE RESSOURCER
Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-13
Une invitation à vivre pleinement l’instant présent au château de la Pervenchère
Une parenthèse enchantée !
Vous ressentez le besoin de vous poser ?
Alors soyez les bienvenu.e.s à cette retraite pour vous ressourcer.
Le château de la Pervenchère vous ouvre ses portes pour une retraite intimiste, dans un environnement calme et bucolique, propice à la détente.
Sylvie vous guidera à savourer le bonheur du moment présent.
Ce séjour est aussi une invitation à se déconnecter des médias, des réseaux sociaux, pour se rendre totalement présent à soi.
Séjour en pension complète. .
Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 10 72 32 silvae.maisonneuve@gmail.com
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English :
An invitation to live the moment to the full at Château de la Pervenchère
L’événement UNE PAUSE POUR SE RESSOURCER Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays Erdre Canal Forêt
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