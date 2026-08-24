Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love Rue de l’École Française Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love

Rue de l’École Française Au Théâtre Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Dans un décor digne d’un film, les musiciens de Flash Pig deviennent les protagonistes d’un jazz-club du Hong Kong des années 1960 et revisitent la bande originale de In the Mood for Love, le film emblématique de Wong Kar-wai sorti en 2000.

Entre musique, silences et atmosphère cinématographique, cette création invite à une rêverie délicate où l’authenticité laisse place au lâcher-prise.

Une parenthèse musicale idéale pour évoquer les élans d’un amour naissant, même lorsqu’il semble impossible. .

Rue de l’École Française Au Théâtre Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love

L’événement Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD