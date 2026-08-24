Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love Rue de l’École Française Montbéliard
mardi 3 novembre 2026 · Rue de l'École Française · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love
Rue de l’École Française Au Théâtre Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Dans un décor digne d’un film, les musiciens de Flash Pig deviennent les protagonistes d’un jazz-club du Hong Kong des années 1960 et revisitent la bande originale de In the Mood for Love, le film emblématique de Wong Kar-wai sorti en 2000.
Entre musique, silences et atmosphère cinématographique, cette création invite à une rêverie délicate où l’authenticité laisse place au lâcher-prise.
Une parenthèse musicale idéale pour évoquer les élans d’un amour naissant, même lorsqu’il semble impossible. .
Rue de l’École Française Au Théâtre Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love
L’événement Une plongée musicale dans les années 1960 The Mood for Love Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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