Une pratique du réemploi. Transformation d’une halle industrielle : Extending the cycle, Winterthur., ensa Nantes – auditorium, Nantes

Une pratique du réemploi. Transformation d’une halle industrielle : Extending the cycle, Winterthur. Jeudi 21 mai, 18h30 ensa Nantes – auditorium Loire-Atlantique

Entrée libre – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

L’ensa Nantes organise une conférence de Pascal Hentschel, architecte à l’agence Baubüro In Situ en Suisse et co-fondateur de Zirkular GmbH.

Le projet K.118 est un projet pilote primé consacré à la construction circulaire. Édifié sur un entrepôt existant, le bâtiment a été surélevé et densifié en intégrant une forte proportion de composants de construction réemployés. Cette approche a permis de réduire de manière impressionnante les émissions de gaz à effet de serre de 60 % et d’économiser 500 tonnes de matières premières.

La conférence propose un aperçu de l’ensemble du processus, depuis les premières idées audacieuses jusqu’aux réalités complexes de la mise en œuvre, et inscrit le projet dans l’évolution des pratiques de réemploi des éléments de construction en Suisse.

ensa Nantes – auditorium 6 quai François Mitterrand – BP 16202 – 44262 Nantes cedex 2 Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.nantes.archi.fr/ »}]

La conférence propose de suivre l’inscription d’un projet dans l’évolution des pratiques de réemploi des éléments de construction en Suisse. construction circulaire réemploi

Baubüro In Situ ag, Martin Zeller