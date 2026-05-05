Une renaissance industrielle sans dialogue social ?, Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris
Une renaissance industrielle sans dialogue social ?, Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris mardi 5 mai 2026.
Une renaissance industrielle sans dialogue social ? Mardi 5 mai, 19h00 Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00
La renaissance industrielle semble aujourd’hui faire consensus. Les politiques publiques se doivent de la porter. Mais pour être efficaces, doivent-elles associer les acteurs sociaux (syndicats de salariés et organisations patronales) aux décisions ?
Souveraineté économique, transition environnementale, emplois industriels, sont autant de mutations du temps long. Celles-ci n’imposent-elles pas une vision claire basée sur des diagnostics partagés, des choix assumés, transpartisans, dans la durée ? L’économiquement nécessaire peut-il se conjuguer avec le socialement acceptable ?
Conférence – table ronde introduite par Gabriel Artero, Président d’honneur de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC et animée par : Rémy Bourguignon Professeur des universités chez IAE Paris-Est Créteil, spécialiste du dialogue social (La démocratie sociale est en danger).
avec la participation de : Laure Decazes, Directrice Adjointe du cabinet du ministre délégué à l’industrie, Laure Lamoureux, Secrétaire Générale de la Fédération Chimie Énergie CFDT, Fabrice Nicoud, Président de la Fédération Métallurgie CFE-CGC, Yves Laqueille, Directeur Général des Industries de la Métallurgie de la région parisienne (GIM)
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Infos pratiques :
Amphithéâtre Abbé Grégoire
Accès par le 292 rue Saint-Martin
Paris 3è
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture.cnam.fr/mai/une-renaissance-industrielle-sans-dialogue-social–1616387.kjsp?RH=mai07 »}]
Une renaissance industrielle sans dialogue social ? Au CNAM Paris CNAM Paris Arts Métiers renaissance industrielle dialogue social
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