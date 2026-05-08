Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu Place Saint-Georges Saint-Paulien
Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu Place Saint-Georges Saint-Paulien lundi 24 août 2026.
Saint-Paulien
Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu
Place Saint-Georges Collégiale Saint-Georges Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Dans ce programme consacré à Bach, Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis exploreront certaines de ses plus belles partitions ainsi que des pages plus confidentielles et pourtant essentielles.
.
Place Saint-Georges Collégiale Saint-Georges Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 festival@chaise-dieu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this program devoted to Bach, Reinoud Van Mechelen and A Nocte Temporis explore some of his finest scores, as well as more confidential yet essential pages.
L’événement Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay