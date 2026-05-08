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Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu Place Saint-Georges Saint-Paulien

Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu Place Saint-Georges Saint-Paulien lundi 24 août 2026.

Lieu : Place Saint-Georges

Adresse : Collégiale Saint-Georges

Ville : 43350 Saint-Paulien

Département : Haute-Loire

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Paulien

Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu

Place Saint-Georges Collégiale Saint-Georges Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

Dans ce programme consacré à Bach, Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis exploreront certaines de ses plus belles partitions ainsi que des pages plus confidentielles et pourtant essentielles.
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Place Saint-Georges Collégiale Saint-Georges Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16  festival@chaise-dieu.com

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English :

In this program devoted to Bach, Reinoud Van Mechelen and A Nocte Temporis explore some of his finest scores, as well as more confidential yet essential pages.

L’événement Une soirée avec Bach Concert du Festival de la Chaise-Dieu Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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