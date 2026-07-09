Festival vintage & retrogaming salle du Chomeil Saint-Paulien
samedi 5 septembre 2026 · salle du Chomeil · Saint-Paulien
Informations pratiques
Saint-Paulien
Festival vintage & retrogaming
salle du Chomeil Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming à Saint-Paulien, sur une surface de 1500 m².
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salle du Chomeil Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 31 79 05 tandem.events71@gmail.com
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English :
Don’t miss the Saint-Paulien Vintage & Retrogaming Festival, held on a 1,500 m² site.
L’événement Festival vintage & retrogaming Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay