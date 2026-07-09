Festival vintage & retrogaming salle du Chomeil Saint-Paulien

Informations pratiques

Saint-Paulien

Festival vintage & retrogaming

salle du Chomeil Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming à Saint-Paulien, sur une surface de 1500 m².

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salle du Chomeil Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 31 79 05 tandem.events71@gmail.com

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English :

Don’t miss the Saint-Paulien Vintage & Retrogaming Festival, held on a 1,500 m² site.

L’événement Festival vintage & retrogaming Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay