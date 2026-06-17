Saint-Paulien

Festival Interfolk l’Indonésie à Saint-Paulien

Place Charles de Gaulle Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du festival Interfolk, le Studio Ida el Bahra Art Management d’Indonésie sera en représentation à Saint-Paulien.

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Place Charles de Gaulle Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

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English :

As part of the Interfolk Festival, Studio Ida el Bahra Art Management from Indonesia will be performing in Saint-Paulien.

L’événement Festival Interfolk l’Indonésie à Saint-Paulien Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay