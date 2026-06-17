Festival Interfolk l’Indonésie à Saint-Paulien Saint-Paulien
Festival Interfolk l’Indonésie à Saint-Paulien Saint-Paulien vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Paulien
Festival Interfolk l’Indonésie à Saint-Paulien
Place Charles de Gaulle Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre du festival Interfolk, le Studio Ida el Bahra Art Management d’Indonésie sera en représentation à Saint-Paulien.
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Place Charles de Gaulle Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com
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English :
As part of the Interfolk Festival, Studio Ida el Bahra Art Management from Indonesia will be performing in Saint-Paulien.
L’événement Festival Interfolk l’Indonésie à Saint-Paulien Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay