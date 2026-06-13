UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseur.euses ! Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre & Gratuite Dans la limites des places disponibles. Tout public

Deux salles, deux ambiances, liées par l’envie commune de pratiquer.D’un côté, une session de pratique libre portée par ???????? ???????????????? ????, imaginée par ???????????????????????????????? — collectif de danseur·euses hip-hop nantais ;De l’autre, un.e danseureuse invité.e pour orchestrer une pratique chorégraphique contemporaine. · · INVITÉS DU VEN. 03 JUILLET · ·J.Moses, DJ.Louis Barreau [Cie de danse Louis Barreau].Une proposition portée par Laurent Cebe [Cie Des Individué.es] en partenariat avec La Base D.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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