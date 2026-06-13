UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseur.euses ! Nouveau Studio Théâtre Nantes
UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseur.euses ! Nouveau Studio Théâtre Nantes vendredi 3 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 19:00 – 21:00
Gratuit : oui Entrée libre & Gratuite Dans la limites des places disponibles. Tout public
Deux salles, deux ambiances, liées par l’envie commune de pratiquer.D’un côté, une session de pratique libre portée par ???????? ???????????????? ????, imaginée par ???????????????????????????????? — collectif de danseur·euses hip-hop nantais ;De l’autre, un.e danseureuse invité.e pour orchestrer une pratique chorégraphique contemporaine. · · INVITÉS DU VEN. 03 JUILLET · ·J.Moses, DJ.Louis Barreau [Cie de danse Louis Barreau].Une proposition portée par Laurent Cebe [Cie Des Individué.es] en partenariat avec La Base D.
Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306 https://www.nouveaustudiotheatre.com/une-soirée-deux-trainings
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