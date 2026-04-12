UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseureuses !, Nouveau Studio Théâtre, Nantes
UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseureuses !, Nouveau Studio Théâtre, Nantes lundi 27 avril 2026.
UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseureuses ! Lundi 27 avril, 19h00 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique
Entrée libre & Gratuite [dans la limite des places disponibles]
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T23:00:00+02:00
Deux salles, deux ambiances, liées par l’envie commune de pratiquer.
D’un côté, une session de pratique libre portée par , imaginée par — collectif de danseur·euses hip-hop nantais ;
De l’autre, un.e danseureuse invité.e pour orchestrer une pratique chorégraphique contemporaine.
· · INVITÉ.ES DU LUN. 27 AVRIL · ·
. , DJ.
́ [Cie b&n].
Une proposition portée par Laurent Cebe [Cie Des Individué.es] en partenariat avec La Base D.
Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251861306 »}, {« type »: « email », « value »: « nouveaustudiotheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/une-soiru00e9e-deux-trainings »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/des-individue-e-s/evenements/danse-une-soiree-deux-trainings »}]
Grande soirée de training ouverte à celleux qui pratiquent la danse ! danse hip-hop
©Laurent Cebe
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