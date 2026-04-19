Art et mémoire Pôle associatif Félix Thomas Nantes
Art et mémoire Pôle associatif Félix Thomas Nantes mardi 12 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 14:00 – 15:30
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription Senior
Apprendre, découvrir et échanger autour des grandes oeuvres d’art pour stimuler la mémoire et favoriser le bien-être.Aucune connaissance artistique nécessaire ! Conférence• Mardi 28 avril | 14h -15h30 Ateliers• Mardi 5 mai | 14h – 15h30• Mardi 12 mai | 14h – 15h30• Mardi 19 mai | 14h – 15h30• Mardi 26 mai | 14h – 15h30 Inscriptions dans la limite des places disponibles
Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28 07 65 18 23 81
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