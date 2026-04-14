Une soirée entre histoire, artisanat et musique, Musée du terroir, Villeneuve-d’Ascq

Une soirée entre histoire, artisanat et musique Samedi 23 mai, 20h00 Musée du terroir Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Samedi 23 mai de 20h à 23h, venez (re)découvrir l’histoire de nos proches ancêtres à travers les collections du Musée du Terroir !

À 20h30 et 21h30, suivez notre guide à travers certaines des salles du Musée du Terroir pour évoquer la vie quotidienne et l’artisanat au début du 20ème siècle.

Visite audioguidée disponible en 4 langues : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais.

Le Musée du Terroir est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées de 20h à 23h avec un spectacle, des visites et un concert de piano.

Gratuit – Sans inscription

Musée du terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Samedi 23 mai de 20h à 23h, venez (re)découvrir l’histoire de nos proches ancêtres à travers les collections du Musée du Terroir !

Ville de Villeneuve d’Ascq