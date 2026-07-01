Une toile sous les étoiles Petit théâtre du Colombier Xaintray

Informations pratiques

Xaintray

Une toile sous les étoiles

Petit théâtre du Colombier 4 rue de Fontaines Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’association La Grange de Mercure a pour mission de faire rayonner l’histoire de nos territoires. Cependant le patrimoine ne doit pas être un musée figé ; il doit être un lieu de vie, de rencontres et de créations c’est pourquoi nous vous proposons cette soirée cinéma intitulée

Une toile sous les étoiles L’été 1901 s’invite à Xaintray avec le film L’enfance d’un siècle

Rendez-vous au Petit Théâtre du Colombier pour une projection unique à 21h30. Revivez l’invention des vacances et l’insouciance de la Belle Époque à travers un film rare, bâti sur des images d’archives inédites. Un moment suspendu, entre réalisme et émotion, à partager en famille. .

Petit théâtre du Colombier 4 rue de Fontaines Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Une toile sous les étoiles

L’événement Une toile sous les étoiles Xaintray a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine