Une toile sous les étoiles Petit théâtre du Colombier Xaintray
vendredi 31 juillet 2026 · Petit théâtre du Colombier · Xaintray
Informations pratiques
Xaintray
Une toile sous les étoiles
Petit théâtre du Colombier 4 rue de Fontaines Xaintray Deux-Sèvres
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’association La Grange de Mercure a pour mission de faire rayonner l’histoire de nos territoires. Cependant le patrimoine ne doit pas être un musée figé ; il doit être un lieu de vie, de rencontres et de créations c’est pourquoi nous vous proposons cette soirée cinéma intitulée
Une toile sous les étoiles L’été 1901 s’invite à Xaintray avec le film L’enfance d’un siècle
Rendez-vous au Petit Théâtre du Colombier pour une projection unique à 21h30. Revivez l’invention des vacances et l’insouciance de la Belle Époque à travers un film rare, bâti sur des images d’archives inédites. Un moment suspendu, entre réalisme et émotion, à partager en famille. .
Petit théâtre du Colombier 4 rue de Fontaines Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Une toile sous les étoiles
L’événement Une toile sous les étoiles Xaintray a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine
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