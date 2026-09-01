Une touche d’optimisme Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Une touche d’optimisme

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 22.2 – 22.2 – 22.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une Touche d’Optimisme revient avec Libres et Vivants , un nouveau spectacle porté par l’énergie du live, l’émotion des textes et le plaisir du partage.

Formé il y a plus de vingt ans à Montpellier, Une Touche d’Optimisme réunit aujourd’hui sept artistes liés par une même évidence la scène est leur terrain de jeu, leur souffle, leur vérité. Avec 8 albums et plus de 1000 concerts en France et en Europe, le groupe s’est forgé une réputation rare celle d’offrir des spectacles où l’ambiance devient un personnage à part entière.



Car un concert d’Une Touche d’Optimisme, c’est une salle qui s’embrase, des voix qui s’unissent, des cuivres qui claquent, des textes qui touchent et une énergie qui emporte tout sur son passage. Et si l’on tend l’oreille, on entend l’écho des Têtes Raides, des Ogres de Barback, de Mano Solo ou de Renaud. Une chanson française populaire, festive et poétique, portée par les cuivres, les cordes et les émotions vraies.



Première partie Nico Fusion Flamenco-Pop

Nicolas a été bercé dès son enfance au son enivrant du flamenco traditionnel. Il s’est enrichi de la culture pop en passant par l a musique classique et l’électro. C’est aux couleurs festives et aux notes enflammées que Nicolas HALER nous invite dans son univers. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 44 83 48 robyetcie@gmail.com

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English :

Une Touche d’Optimisme returns with %AB Libres et Vivants %BB, a new show driven by the energy of a live performance, the emotion of the lyrics, and the joy of sharing.

L’événement Une touche d’optimisme Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence