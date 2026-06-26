Une visite inopportune ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 18 septembre 2026.

Une visite inopportune ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 18 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Cyrille, comédien moribond et mythomane, fête le deuxième anniversaire de sa maladie, entouré d’une infirmière droguée, d’un professeur fétichiste, d’un homosexuel désuet, d’une cantatrice lobotomisée

Une pièce de Copi.

Cyrille, comédien moribond et mythomane, fête le deuxième anniversaire de sa maladie, entouré d’une infirmière droguée et d’un professeur fétichiste, d’un homosexuel désuet, d’une cantatrice lobotomisée et d’un faux journaliste… L’hôpital perverti par le théâtre, la maladie détournée par le jeu, la mort déjouée par le rire : la réalité saisit la fiction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T21:45:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/une-visite-inopportune-ven-18-sept-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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