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AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Unipop Film & Rencontre ou Conférence Notre salut Cinévals Saint-Jean-d’Angély

lundi 14 septembre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cinévals
Adresse
1 rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7

Saint-Jean-d’Angély

Unipop Film & Rencontre ou Conférence Notre salut

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:30:00
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

UNIPOP Un cycle de conférences et de films à retrouver toute l’année dans votre cinéma Une sélection de films thématiques et/ou avant-premières, accompagnés de rencontres en visioconférence avec des cinéastes, experts, écrivains..
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.cinevals@veocinemas.fr

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L’événement Unipop Film & Rencontre ou Conférence Notre salut Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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