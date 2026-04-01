UNIPOP Velazquez Cinéma Liberty Monsempron-Libos
UNIPOP Velazquez Cinéma Liberty Monsempron-Libos jeudi 23 avril 2026.
Monsempron-Libos
UNIPOP Velazquez
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
18h30: Conférence Velázquez comprendre l’oeuvre, interroger la légende par Elsa Espin.
20h15: Projection du film L’ENIGME VELAZQUEZ. .
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : UNIPOP Velazquez
L’événement UNIPOP Velazquez Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne