UNIPOP Velazquez Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

UNIPOP Velazquez

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

18h30: Conférence Velázquez comprendre l’oeuvre, interroger la légende par Elsa Espin.

20h15: Projection du film L’ENIGME VELAZQUEZ. .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : UNIPOP Velazquez

L’événement UNIPOP Velazquez Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne