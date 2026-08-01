Informations pratiques

Chamboulive

Université d’été radiophonique BRAM FM

Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Venez découvrir les universités d’été radiophoniques de BRAM FM proposent un temps d’expérimentation et de création collective autour du son. Prises de son, voix, entretiens et paysages sonores chacun explore les manières de raconter un lieu, une histoire par la radio. Une pratique ouverte, vivante et partagée entre recherche et transmission. .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 49 22 labaze.chamboulive@gmail.com

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English : Université d’été radiophonique BRAM FM

L’événement Université d’été radiophonique BRAM FM Chamboulive a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Contrées Vertes