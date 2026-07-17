Le Puy Saint-Damien en fête, Chapelle du Puy-Grand, Chamboulive

Informations pratiques

Le Puy Saint-Damien en fête Dimanche 20 septembre, 11h30 Chapelle du Puy-Grand Corrèze

Gratuit. Pique-nique sorti du sac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pique-nique festif sur le site du Puy Saint-Damien à Chamboulive

En complément de la présentation des photographies d’art sacré de Jean-François Amelot à la chapelle du Puy-Grand, la chapelle du Puy Saint-Damien ouvrira exceptionnellement ses portes au public de 11h30 à 18h. Vous pourrez notamment y admirer la magnifique pietà du XVe siècle qu’elle abrite.

Une visite-conférence sera proposée à 11h30, suivie d’un apéritif offert par Chamboulive Animations.

Les visiteurs pourront ensuite partager un pique-nique sorti du sac et redécouvrir les œuvres de Marc Duquesnoy.

Chapelle du Puy-Grand Le Puy-Grand, 19450 Chamboulive Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 25 89 72 27 https://sites.google.view/chapelle-puy-grand/ La chapelle a été édifiée entre 1939 et 1956 grâce à la volonté des habitants du hameau, et désaffectée il y a plus de vingt ans. L’association des Amis de la Chapelle, récemment créée, se propose de la réhabiliter pour en faire un lieu d’animations autour de la culture et du patrimoine. D’architecture très sobre, elle possède de beaux vitraux. Au carrefour des routes D142 et D44. Parking devant la chapelle.

Pique-nique festif sur le site du Puy Saint-Damien à Chamboulive

© Jean-François Amelot