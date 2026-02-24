Brasserie des Anges Dégustation bières et fromages

La Chapelle Chamboulive Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Tarif 12 € 4 bières différentes (12 cl de chaque) associées à 4 fromages différents 4 accompagnements – .

La Chapelle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 05 72 17

L’événement Brasserie des Anges Dégustation bières et fromages Chamboulive a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze