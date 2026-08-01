Informations pratiques

Chamboulive

Le chien, la nuit et la couteau théatre fantastique

Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir cette pièce de Marius VonMayenburg qui mène conte surréaliste et vouyage initiative aux pays des horreurs. Après un diner chez les amis, M se retrouve seul dans une ville inconnue. C’est la saison des loups. Amnésique et désorienté M va découvrir sa propre animalité pour survivre dans un milieu hostile afin de ne pas être lui-même dévoré. .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 49 22 labaze.chamboulive@gmail.com

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English : Le chien, la nuit et la couteau théatre fantastique

L’événement Le chien, la nuit et la couteau théatre fantastique Chamboulive a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Contrées Vertes