Le chien, la nuit et la couteau théatre fantastique Chamboulive
samedi 8 août 2026 · Chamboulive
Informations pratiques
Chamboulive
Le chien, la nuit et la couteau théatre fantastique
Chamboulive Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez découvrir cette pièce de Marius VonMayenburg qui mène conte surréaliste et vouyage initiative aux pays des horreurs. Après un diner chez les amis, M se retrouve seul dans une ville inconnue. C’est la saison des loups. Amnésique et désorienté M va découvrir sa propre animalité pour survivre dans un milieu hostile afin de ne pas être lui-même dévoré. .
Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 49 22 labaze.chamboulive@gmail.com
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English : Le chien, la nuit et la couteau théatre fantastique
L’événement Le chien, la nuit et la couteau théatre fantastique Chamboulive a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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